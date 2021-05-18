（台南市近年成交逾億元的商用不動產交易摘要。表格來源／台灣房屋集團趨勢中心）

台南在地建商春灣建設豪砸5.4億元，買下中西區中華西路二段的寶雅生活館店面，換算土地每坪價格達80.5萬元，雖然超越三地開發以每坪土地單價56.9萬元，買下與寶雅相隔僅約300公尺的湖水岸汽車旅館，但，總價5.4億元，則低於三地集團的成交總額8.67億元，創台南商用不動產交易的歷史次高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心副理李家妮18日表示，根據實價揭露，台南在地建商春灣建設去年10月，砸下5.4億元，帶租約，買下位於台南市中西區中華西路二段與和緯路四段角窗的寶雅生活館黃金店面，該透店樓高兩層，屋齡3年，建物面積為882.8坪。

李家妮指出，該三角窗黃金店面，2018年由寶雅和緯店進駐承租，此一交易也成為近年來台南次高的商用透天交易紀錄，僅次於同年7月，由上市櫃建商三地開發，以8.67億元買下的湖水岸汽車旅館。

她說，此一寶雅透天黃金店面，土地面積672.48坪，如單以土地價值來看，換算每坪土地成交價約為80.5萬元，不僅超越三地開發以每坪土地單價56.9萬元，買下與寶雅相隔僅約300公尺的湖水岸汽車旅館，更比寶雅對面的新建案「遠雄頂美」，2018年買下的63.3萬元土地單價，每坪高出17.2萬元。

台灣房屋民權加盟店店東盧柏光表示，此棟透店地理條件相當優越，除了是和緯路與中華西路雙幹道黃金角地，超大面寬格局寬闊、屋況新穎，利於商用空間規劃，對面就是和緯黃昏市場，人潮車潮商機相當旺盛。

盧柏光指出，該透天包含兩間大型店面以及一塊空地，其中，位於角窗的黃金店面，因廣告效益大，2018年起由寶雅和緯店進駐承租中，而另一間313.2坪店面，2019年曾由健身業者承租，目前空置中，至於空地，目前則是出租給連鎖停車場業者使用，推估兩間店面加空地出租，投資人每月至少有70到80萬左右租金收益，以每年進帳900萬元來估算，投資報酬率約為2％。

他說，台灣房屋根據實價資料統計發現，新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發之後，從去年下半年迄今，台南仍有多筆總價破億元的大坪數透天店面交易，除了此次的寶雅透店，還包括東區中華東路三段的車之輪百貨，由港香蘭藥廠以2.4億元買下，另外，東區崇學路的康是美、北區長榮路五段的小北百貨店面，分別以1.5億元及1.1億元成交，這些億級透店目前皆由這些連鎖百貨承租中。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，從去年起因疫情影響，不少實體店面人潮銳減，商圈店面空置率增加，然而，連鎖藥妝、生活百貨類的賣場，屬於民生消費必需品，成為商圈主力，且展店多半選擇高效益商圈，客源穩定，品牌承租力強，對買主來說是優質租客，加上商圈如具發展優勢，土地價值性高，能養地兼收租的標的可遇不可求，勢必成為投資人重金求抱的目標。

(工商 )