高市府嚴正呼籲，面對疫調要誠實，若是刻意規避被查出，將會處6至30萬元罰鍰。（袁庭堯攝）

高雄仁惠醫院爆發院內感染風暴，市長陳其邁18日宣布，高雄即日起暫停「室內5人以上、室外10人以上」聚會，同時擴大關閉8類場所。針對仁惠醫院染疫男隱匿萬華足跡、害小診所22名醫護及民眾遭隔離，陳其邁強調「該罰就罰」。

高市府宣布，高雄市即起停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會（同住者不計）和社交聚會，廣泛運用遠距醫療於門診病患。另外，寺院、宮廚、教堂或教會及其他類似場所，暫時不開放至6月8日。

高雄市戲院、電影院、展演場所音樂廳、表演廳博物館、陳列館、社區大學、史蹟資料館、K書中心、社會教育機構、圖書館、戶外遊樂園、室外游泳池、圖書總館及所有分館、美術館、歷史博物館、駁二藝術特區、文化園區、文資場域、藝文場館、展演場館皆關閉至5月28日。

仁惠醫院確診男員工曾於5月8日到萬華區活動，並於當日搭高鐵返回高雄，轉乘台鐵自強號至鳳山火車站，自行騎摩托車返家，9日在家未外出，10日出現喉嚨痛症狀前往小診所就醫時，並未誠實告知萬華旅遊史，導致該診所內5名醫護以及17名民眾被匡列居家隔離。該男直到17日症狀並未減緩、被緊急送到醫院急診後，才說出曾經前往萬華，最終確診。

高市府嚴正呼籲，面對疫調要誠實，若是刻意規避被查出，將會處6至30萬元罰鍰，強調「會追究到底！」，對此陳其邁也表示「該開罰就開罰」。

(中時 )