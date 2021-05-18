雙北進入防疫3級警戒，快篩陽性者數連日飆高，但北市集中檢疫所現已滿床，有部分要分流至防疫旅館，卻有員工爆出，自家旅館在市府下達禁「混住令」後，仍將居家檢疫、一般旅客一同混住，如今還要收快篩陽性旅客，員工全被瞞，甚至連通道都沒做好分流，憂心諾富特事件再度上演。

北市觀傳局長劉奕霆回應，業者上周收住的旅客為「非快篩陽性」的居檢客，未來將完全轉型為純防疫旅館，預計今日將一般客全數遷出，接下來也會加入收治快篩陽性的防疫旅館行列，整棟預計能提供近200床，強調防疫團隊都有做好動線規畫，也要求業者和員工加強溝通。

因應疫情嚴峻，北市府已在萬華設置5處快篩站，供地方居民前往篩檢，測出陽性的民眾必須統一至集中檢疫所，但因現有床數一位難求，觀傳局正在徵集防疫旅館加入備援行列，協助收住快篩陽性旅客，卻傳出有防疫旅館未和員工溝通，導致混住情況更加嚴重。

被投訴的旅館位於松山區，是地方知名的住宿地點，里長陳峙穎、議員苗博雅日前接獲該旅館員工投訴，指公司主管突發公開信，指旅館即將滿房，因為有「特殊客」入住，讓員工氣得炸鍋，透露上週六、昨日就有2批快篩陽性入住，但相關通道卻未做好分流，完全混在一起。

員工坦言，旅館之前是採分層分流，同時收住一般客與居檢客，如今還收治快篩陽性，公司卻用一紙草率告知，毫無配套措施，昨日還能看見旅館在線上訂房平台招客，氣得大罵「兩種錢都要賺」，即使公司說旅館3棟都有不同出入口，但其實是連通的。

陳峙穎表示，市府上周已要求防疫旅館業者轉型，改為純防疫旅館或一般旅館，禁止混住，如今卻有員工爆料，業者明顯說一套做一套，混的更誇張，認為旅館應強制遷出一般客，別讓疫情再度出現破口。

(中時 )