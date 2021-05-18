近來以色列與巴勒斯坦情勢緊張，巴方激進分子從迦薩走廊向以方發射上千枚火箭彈，以方則用鐵穹防禦系統（Iron Dome defence system）進行攔截，頗具成效。政治評論員李正皓讚嘆，以色列完美示範什麼叫防空飛彈，甚至連美國也曾想跟以色列購買鐵穹防空系統。

李正皓昨（17）日在網路節目「94要客訴」中表示，以色列在這次以巴衝突中，「完美示範什麼叫防空飛彈。」他指出，鐵穹防禦系統有「三個5秒」，第一個5秒是偵測敵方的火箭彈升空；第二個5秒最關鍵，裡面的軟體會計算前5秒的軌跡，預判火箭的落點，判斷哪些飛彈有「攔截價值」；第三個5秒則是「發射」並「攔截」。

哈瑪斯7天猛轟3000枚火箭，以色列面臨有史以來最密集轟炸。圖為哈瑪斯14日凌晨自加薩走廊朝以色列發射火箭彈。（資料照/美聯社）

至於以色列也有愛國者三型攔截飛彈，為什麼不用？李正皓說，鐵穹專門用來對付「短程」的火箭彈、榴彈砲，並有2種模式，第一種是直接命中目標，打到後可以確保飛彈完全被擊潰，並被推離既定軌道；第二種則是萬一沒有擊中目標，會啟動自爆，將原本要攔截的飛彈推離既定軌道。

李正皓說，美國也曾想跟以色列購買鐵穹防空系統，最後沒買成的原因不是不夠好，而是美國要求以色列一定要開放鐵穹防空系統原始程式碼，所以最後沒買成不是它爛，是好到以色列不可能也不願意放手，「坦白說我可能覺得台灣也需要一、兩個（鐵穹防空系統）」。

(中時新聞網)