因應新冠肺炎疫情延燒，台中市府繼日前宣布23大場所暫停營業後，17日再宣布自即日起全市選物販賣機店（夾娃娃機店）暫停營業至6月8日，地方稅務局同步主動停徵娛樂稅，以台中市去年娛樂稅實徵數1.84億元，對停業減少收入的業者及時伸出援手。

地方稅務局長沈政安指出，舞廳(場)業、視聽歌唱業、資訊休閒業、電子遊戲場業等提供娛樂場所或設施供人娛樂者，應課徵娛樂稅外，選物販賣機（夾娃娃機店）也屬於娛樂稅課徵範圍。

營業人如有娛樂設備停用、變更數量、縮減營業規模或停（歇）業時，應於事前向地方稅務局所屬分局辦理登記及代徵報繳娛樂稅手續，可按未營業天數或未使用娛樂設施依比例核減查定稅額。

地稅局表示，娛樂稅是地方稅，徵免是地方政府的權責，這次娛樂業者配合市府防疫措施強制停業，將依經濟發展局等相關主管機關提供清冊，主動辦理停業期間停徵娛樂稅作業，免再由業者提出申請，以簡化申請程序及減少業者外出洽公風險。

(中時 )