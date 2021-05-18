台北榮民總醫院桃園分院採購弊案，時任資訊室技師兼主任李秉禮、副技師姜俊林等人，收受廠商禮券及手機等賄賂，洩漏標案機密給對方；台灣高等法院維持一審刑度，將李判3年8月，姜判刑2年，緩刑5年。可上訴。

榮總桃園分院在2012年至2017年間辦理採購案，廠商為了爭取契約，多次贈送手機、筆記型電腦、禮卷等，給李秉禮及姜俊林等人，李協助在標案中，將委員名單及投標廠商家數洩漏給對方。

(中時 )