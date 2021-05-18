榮總桃園分院採購弊案 前資訊室主任判刑3年8月 13:362021/05/18 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北榮民總醫院桃園分院採購弊案，時任資訊室技師兼主任李秉禮、副技師姜俊林等人，收受廠商禮券及手機等賄賂，洩漏標案機密給對方；台灣高等法院維持一審刑度，將李判3年8月，姜判刑2年，緩刑5年。可上訴。 榮總桃園分院在2012年至2017年間辦理採購案，廠商為了爭取契約，多次贈送手機、筆記型電腦、禮卷等，給李秉禮及姜俊林等人，李協助在標案中，將委員名單及投標廠商家數洩漏給對方。 亂PO屏東某診所確診訊息 無聊男遭逮最重恐判3年 亞東爆院內感染 1重症插管 (中時 ) #榮總桃園 #採購弊案 #資訊室 #3年8月 #分院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》1股1權證 18日起預收款券管制撮合 08:192021/05/18 財經 境外資金匯回優惠落日倒數 台商掀搶搭潮 11:532021/05/18 財經 海上掃射殘殺4名疑似海盜網傳全球 陸船長自投羅網判26年 10:542021/05/18 社會 《熱門族群》台積電回神 供應鏈添翼 11:432021/05/18 財經 豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬 04:102021/05/18 焦點要聞 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 10:342021/05/18 政治 桃公布足跡 業者怨都沒來消毒 04:102021/05/18 地方新聞 《塑膠股》陸煉油原料新課稅政策6月上路 台化受益 10:352021/05/18 財經 台北雙子星開發案環評 險流會 04:102021/05/18 焦點要聞 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 社會熱門新聞 中市議員張耀中之子墜露台亡 一周內痛失兩位至親 - 社會 萬華獨居婦確診後突失聯 家屬報警破門送醫不治 - 社會 辣妹脫光裸聊正high 瞬間「剝皮撕臉」嚇哭網友 - 社會 基隆確診高中生足跡被PO上社群市長震怒 警逮6人送辦 - 社會 喊話進軍台灣SWAG 人氣AV女優：大陸掃黃太嚴不敢拍 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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