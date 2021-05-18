直播》新冠增1死 新北擬升四級警戒 陳時中最新說明

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增245例COVID-19確定病例，分別為240例本土及5例境外移入；確診個案中新增2例死亡（案1522、案2095）。

指揮中心表示，今日新增之240例本土個案為112例男性、128例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月5日至5月17日，居住縣市分別為新北市106例(中和區33例最多)、臺北市102例(萬華區48例最多)、桃園市12例、彰化縣10例、基隆市及高雄市各3例、新竹縣2例、新竹市及雲林縣各1例。其中臺北茶藝館88例、萬華區活動史67例、某社團相關群聚2例、進香團2例、宜蘭遊藝場1例。群聚關聯不明51例、疫調中29例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心今宣布新增240例本土病例，其中新北106例最多、台北市則是102例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，新增之死亡個案分別為案1522與案2095。其中案1522為60多歲女性，在萬華工作，5月10日出現發燒，5月14日就醫採檢，於5月16日確診，個案17日倒臥家中，同日送醫急救無效不幸死亡。

案2095為80多歲男性住院病人，有慢性病史，於5月16日進行接觸者檢驗檢出陽性，Ct值約25。5月17日因病情惡化，經急救後仍不幸死亡。我國至今累計14例死亡個案。 指揮中心指出，今日新增之5例境外移入個案，案2071、案2072皆為印尼籍20多歲男性漁工，於5月3日自印尼入境，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，來臺期間無症狀，於5月16日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。案2151為本國籍30多歲男性，5月16日自吉爾吉斯入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境篩檢出陽性，於今日確診。

另外，指揮官陳時中表示，目前宜蘭遊藝館已經緩和，今天只有一例，不過是是住在萬華，到了宜蘭的遊藝場待了一段時間，研判染疫和宜蘭遊藝場有關。新北市、北市也差不多是一定程度的連結。居住地染疫地，都有些為差異在。

案2152、案2263皆為菲律賓籍30多歲女性移工，於5月4日自菲律賓入境，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，來臺期間並無症狀，5月17日進行檢疫期滿前採驗，於今日確診。

(中時新聞網)