陳忠欽說，現在溪湖大約還有300公頃的巨峰葡萄未採收，如果照這種情況繼續下去，擔心會不會通通滯銷。（本報資料照片）

陳金源說，影響最大的應該是小農、直銷戶，但疫情跟葡萄品質沒有關係，衛生局也證實病毒是跟著人傳播，不會長時間殘留在水果表面上，呼籲民眾不要恐慌，多多支持溪湖葡萄。（本報資料照片）

彰化葡萄家族到台北萬華賣葡萄，不幸感染新冠肺炎，而該葡萄家族來自彰化溪湖，導致現在民眾聽到 「溪湖葡萄」都避之唯恐不及，溪湖葡萄農陳忠欽表示，有高雄買家訂購要送到台北給親友吃，結果一聽到是溪湖葡萄就拒絕，只好退訂，他也相當無奈，疫情跟葡萄無關，希望民眾別貼標籤，葡萄真的是無辜的。

陳忠欽說，溪湖葡萄種植面積將近500公頃，其中以溫室葡萄栽種面積280公頃衛居全國第一，今年因為缺雨水，葡萄特別甜，今年初都已經被預訂完了，但最近因為溪湖葡萄家族染疫，導致民眾心驚驚，紛紛退訂，他的部分還算少，有農友一次被退訂400盒，損失慘重。

陳忠欽說，現在溪湖大約還有300公頃的巨峰葡萄未採收，如果照這種情況繼續下去，擔心會不會通通滯銷，除了溪湖葡萄受影響，他有朋友在溪湖賣腳踏車零件，他送到指定地點後，店家知道他們來自溪湖，居然拒收，讓人匪夷所思。

溪湖鎮農會總幹事陳金源表示，病毒傳遞是人與人，葡萄是無辜的，多吃水果有益身體健康，希望大家不要再恐慌，農會最近也在研擬如何銷售溪湖葡萄，想除去汙名，但理性的民眾還是佔多數，目前會共同運銷一天還是能出貨1300箱，6噸半左右，每公斤價格也有140元。

陳金源說，影響最大的應該是小農、直銷戶，但疫情跟葡萄品質沒有關係，衛生局也證實病毒是跟著人傳播，不會長時間殘留在水果表面上，呼籲民眾不要恐慌，多多支持溪湖葡萄。

(中時 )