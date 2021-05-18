1名婦人確診，她8日曾到彰化全國麗園大飯店參加喜宴，彰化縣政府匡列1300多人，並呼籲接受篩檢。彰化醫院今天表示，預計本週可採檢完畢，依法須由彰化縣衛生局公布結果。

彰化縣衛生局前天召開記者會指出，1名婦人前往台北萬華區賣葡萄而確診，她8日曾到彰化縣花壇鄉全國麗園大飯店參加喜宴，同桌有賓客確診，呼籲當天中午1300多名在飯店的民眾若有不適，可攜帶健保卡前往彰化醫院接受篩檢。

彰化醫院表示，在全國麗園大飯店被匡列的1300多人中，前晚採檢160人，昨天戶外採檢135人、在飯店篩檢員工165人，2天合計460人；截至今天上午，已採檢人數共超過500人，以醫院1天篩檢數可達400人，估算預計本週可採檢完畢。

彰化醫院長曾孔彥今天接受媒體聯訪時指出，麗園專案篩檢站設在醫院後門，與設在急診處的自行篩檢者分開，麗園專案的篩檢站也搭建遮陽棚，讓需採檢者及負責採檢的護理人員不用忍受酷熱。

曾孔彥表示，為了避免人群聚集風險，呼籲麗園專案的需採檢者請儘量上網預約篩檢，也才能快速完成採檢；有民眾關心篩檢結果，自行打電話或透過臉書（Facebook）等詢問醫院，已對醫護人員造成困擾，篩檢結果依法需由彰化縣衛生局公布。

彰化縣教育處指出，今天縣內所有國中小學請假人數為1萬8000多人，與昨天相比增加約7000多人。（編輯：戴光育）1100518

(中央社)