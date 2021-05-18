北投市場內經營三代祖傳「蔡元益紅茶」遭人誣陷有員工染疫，店家澄清「疫情嚴重之下，還有人散布不實謠言，有必要提告。」警方17日晚間6點受理報案，已傳喚散布消息的阿嬤到案，她辯稱是好意提醒大家，不要到市場買東西，訊後依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》函送士林地檢署偵辦。

28歲蔡文耀報案稱，經由他父親轉知在LINE群組，有人稱他們家經營的飲料店工作人員確診新冠肺炎，造成店內商譽受損，因而前往派出所報案。蔡更稱，貼文當天是星期一，市場本來就休息，拉下鐵門是因為公休，並非員工染疫，並不清楚阿嬤是什麼目的。

警方獲報後，根據群組內的暱稱，找到貼文阿嬤，她是附近宮廟主持的妻子，平時在市場閒逛，以為店家因染疫拉下鐵門消毒，貼文稱「蔡元益紅茶店也中鏢」，她表示很後悔、也很緊張，告訴員警是「好心提醒」，並非故意散布謠言。

蔡姓店家將貼文放在臉書「靠北北投幫」，提醒其他人不要隨意造謠，最高罰鍰新台幣300萬元。

(中時 )