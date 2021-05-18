台南善化牛墟市集今日開市營業後，將休市到5月底。（劉秀芬攝）

台南善化牛墟市集今日開市營業後，將休市到5月底。（劉秀芬攝）

防疫為上，每逢2、5、8日營業的台南善化牛墟市集，今日開市營業後，將休市到5月底，雲林北港、台南善化、鹽水全台3大牛墟都暫休市防疫。

善化區公所區長方澤心一早7點與里長一起到牛墟宣導防疫，不論攤商、消費者口罩都戴好戴滿，還有很多人都戴2層口罩。有攤商說，雖然休市會影響收入，但還是要配合防疫，錢再賺就有，性命比較重要。

受到疫情升溫影響，牛墟市集人潮大減，攤商表示，今天非假日，人本來就少，遇上疫情升溫，人數少了5成以上，生意大受影響。

不少攤商主要擺攤地點都是3大牛墟輪流跑，頂多再加幾個夜市，疫情嚴峻，牛墟休市，夜市人也少，乾脆在家休息，一名販售苦瓜小販說，苦瓜是自種的，如果不能擺攤，就盡量不摘瓜，或是摘下來冷藏，撐個1星期還可以。

牛墟市集內知名牛肉攤商說，上星期遊客已變少，以前每次都要宰5、6頭牛才夠賣，現在只剩2、3頭，接下來情況可能更糟。另一名賣海鮮的攤商說，現撈的先處理掉，其他的冷凍起來，因為他也無其他通路可賣，只能跟著休息，希望情況趕快好轉。

(中時 )