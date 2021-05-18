移民署中區事務大隊台中市第二服務站呼籲新住民、移工，面對疫情不要恐慌。（台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

移民署中區事務大隊台中市第二服務站加強環境消毒。（台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

國內疫情急遽升溫，新住民或外籍移工接觸確診對象怎麼辦？移民署中區事務大隊台中市第二服務站表示，移民署全球資訊網「線上申辦專區」與「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)境管措施及防疫專區」有多國語言版本可供瀏覽，提供宅在家防疫的新住民和外國朋友線上便利申辦，且不漏接最新疫情資訊，歡迎多加利用。

台中市第二服務站指出，網站也透過Line、FB等社群媒體將多國語言疫情相關資訊傳達給移工和新住民朋友，也提醒協助提供傳送「萬華地區安心採檢」專案資訊，鼓勵在台外來人口有疑似症狀應主動接受採檢，不讓錯誤訊息成為疫情缺口；並加強公共區域環境清潔消毒，櫃檯服務人員更配戴體溫卡自我監控，讓洽公民眾亦能安心辦理業務。

台中市第二服務站表示，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾配合防疫相關措施、落實防疫新生活、避免不必要的外出聚會等，在此疫情嚴峻之際，別忘了移民署全球資訊網的「線上申辦專區」讓您宅在家也能申請，還有「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)境管措施及防疫專區」，提供最新境管措施及多國語言資訊，歡迎新住民、外國朋友及國人們善加利用。

台中市第二服務站指出，站協助將已譯為英文、印尼文、越南文、泰文等多國語言重要疫情資料傳達給轄區內仲介公司、NGO團體及移工朋友，透過他／她們熟悉的語言，了解疫情相關措施，例如「接觸確診對象該怎麼辦？」、最新就醫資訊等，減少他們對COVID-19疫情的誤解與擔憂。移民署期望協助移工及時掌握疫情正確資訊，避免以訛傳訛成為疫情破口，更要保護為台灣打拚的移工朋友，讓外籍移工在台亦能受到最好的防疫照護。

台中市第二服務站主任王驥呼籲，除注意個人衛生勤洗手、量體溫、戴口罩外，節約生活，起居正常以提升免疫力亦是現階段控制疫情需要大家共同努力的，移民署全球資訊網的各項專區，是為了服務民眾需求而產生，請多加利用。

王驥指出，消滅疫情需要大家同心努力，配合政府防疫政策，面對疫情不要恐慌，無論是新住民、移工朋友或國人讓我們相互信任與體諒，用愛齊心抗疫、加強個人及環境消毒、同心守護家園，終會撐過疫情寒冬回歸正常生活。

(中時 )