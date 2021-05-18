南韓人氣女團GFRIEND 出道6年，憑著整齊劃一的刀群舞而聞名，擁有不少膾炙人口的歌曲，不過今(18日) 所屬經紀公司Source Music無預警發聲明，表示GFRIEND合約於5月22日終止，6名成員經過深思熟慮後決定不續約，讓粉絲都相當震驚。

Source Music表示，和成員討論許久後決定不續約，之後會在各自的道路發展，公司也未來也會繼續支持成員的發展，並非常感謝一路支持GFRIEND的BUDDY(粉絲名)，不過因為聲明中沒講到解散和每一位成員的去向，6位成員未來動向也受到關注。

粉絲得知消息後都相當崩潰，「也太突然了吧，我要哭了」、「竟然沒有續約？暈…好意外」、「為什麼啊，我還在期待回歸啊」、「公司瘋了嗎? 前四天才發公告？」

GFRIEND原定於2014年出道，最後正式出道日期為2015年1月15日，因此7年合約今年到期，而成員包含隊長Sowon(所願)、Yerin(睿隣)、Eunha(銀河)、Yuju(裕株)、SinB(信飛)、Umji(嚴智)

出道時以清純甜美的女友風受到歡迎，因某次在戶外表演《Me Gustas Tu》時，下雨造成舞台濕滑，6人不停摔倒仍堅持唱完，影片在網路瘋傳後爆紅，敬業態度讓她們打開知名度。

之後也推出過各種風格的歌曲，從一開始的校園三部曲到近期的成熟魔女風，都受到外界喜愛，整齊劃一的出色舞蹈實力，讓網友都大力推崇，尤其2倍速舞蹈更是掀起一陣流行。

(中時新聞網)