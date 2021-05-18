明新科大學生遠距上課，從數位平台看課程教學。（明新科大提供／羅浚濱新竹傳真）

明新科大實行遠距教學，教學發展中心主任洪君伯說，老師學生不用在教室，利用電腦加上學習平台就可進行課程。（明新科大提供／羅浚濱新竹傳真）

明新科技大學從17日開始，全校課程改採遠距教學一週。校長劉國偉表示，校方遠距同步教學已整合於行動數位學習教學平台TronClass內，可隨時落實停課不停學的線上教學措施，因應疫情緊張，加強校園防疫措施，全校各學制課程全面採遠距教學一週，校方決定18日視疫情發展情況後，決定遠距教學持續到30日。

教學發展中心主任洪君伯說，明新科大在107學年開始就導入數位學習平台，每學期約有5％的課程採取線上教學，有10％的學生使用，教學發展中心一直持續進行數位平台操作的教學，全校師生都會操作，因疫情關係從17日起全校開始採取線上教學，達到防疫與停課不停學的目的。

教授「管理學」的李興旺老師表示，遠距教學能突破時空限制，讓學生掌握學習權，老師方面則可以利用平台技術，提供更多不同格式的教學輔助素材分享給學生。

李興旺並說，不管是同步或非同步教學，都需要事先準備好教材，讓課程內容呈現更充份完整，不方便的則是因網速或軟體操作的熟悉度不同，在同步課程時會影響課程進行。

明新科大有1萬1千多名學生全面採用遠距教學，學生不到校，校園無人很像放暑假。行銷系彭姓學生說，他在老師指引下，開始使用同步視訊上課，覺得很方便，不用出門在家裡開電腦就能上課，有問題在聊天室裡發問，老師也能即時回覆，同學的互動雖然不像在教室中真實，但線上的互動反應也很熱絡。

(中時 )