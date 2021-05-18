彰化再增22人染疫 全是葡萄盤商歌友會群聚害的 13:532021/05/18 中時 謝瓊雲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化縣政府緊急說明，三鄉鎮緊急停課14天。（謝瓊雲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化縣政府緊急說明，三鄉鎮緊急停課14天。（謝瓊雲攝 彰化縣政府18日針對新冠疫情再宣布新增22例確診案例，幾乎全是葡萄盤商社區歌友會成員及其家庭群聚，彰化縣長王惠美宣布彰化縣疫情應變中心提升至二級，並宣布溪湖鎮、埔心鄉和永靖鄉三鄉鎮所在各級學校19日起停課2周。 航海王回來了 貨櫃三雄齊攻漲停 穆斯克發推文 比特幣價格創三個月新低 (中時 ) #盤商 #歌友會 #宣布 #葡萄 #全是 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 果農家族引恐慌 葡萄遭汙名化 04:102021/05/18 焦點要聞 防疫情爆發 彰化擬採抗原快篩 04:102021/05/18 焦點要聞 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 彰化20人染疫 家長籲全面停課 04:102021/05/18 地方新聞 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 排穩台股、股東會報告 財委會是否取消 今協商 04:102021/05/18 金融．稅務 亞東爆院內感染 1重症插管 04:102021/05/18 焦點要聞 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 美企現金部位高 美股大利多 04:102021/05/18 全球財經 民調一面倒要全面停課 萬美玲：政府要有擔當 11:172021/05/18 生活 生活熱門新聞 直播》本土增240例確診 2人死亡 - 生活 彰化再增22人染疫 全是葡萄盤商歌友會群聚害的 - 生活 疫情炸裂 全台各級學校明起停課至28日 - 生活 本土疫情狂爆！專家認「不樂觀」 降溫還需要6周觀察期 - 生活 外送員4家人確診 接單3天足跡曝！全在新北樹林 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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