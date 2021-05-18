彰化縣政府緊急說明，三鄉鎮緊急停課14天。（謝瓊雲攝

彰化縣政府18日針對新冠疫情再宣布新增22例確診案例，幾乎全是葡萄盤商社區歌友會成員及其家庭群聚，彰化縣長王惠美宣布彰化縣疫情應變中心提升至二級，並宣布溪湖鎮、埔心鄉和永靖鄉三鄉鎮所在各級學校19日起停課2周。

(中時 )