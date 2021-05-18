為防範疫情，南崁國小音樂課、體育課皆改為靜態課程。（姜霏攝）

疫情升溫趨勢不斷，桃園市南崁國中、南美國小分別採檢出確診個案，該兩校採取預防性停課措施，但周邊的南崁國小雖然沒有確診案例，卻因為學校位置就在南崁國中及南美國小附近，引起不少家長擔憂且出現了請假潮，18日請假總人數高達660人左右。

校長黃從孝表示，南崁國小目前包括國小普通班68班、集中特教班3班、幼兒園2班，總計學生人數有1997人，17日500多人請假，18日更飆升至660人，且多數請假的天數皆為7天，其中一、二年級生就佔了將近一半的請假人數。

黃從孝說，普遍家長會請長假都有經過自身考量，不少家長因為自己在家遠距上班，擔心孩童上學會有染疫的疑慮，才一次請了一個禮拜的假，這期間會透過手機向老師索取每日教學進度、作業量，且因請假人數以低年級為主，課程難易度較為簡單，若之後返校上課也容易追進度。

黃從孝也提到，因應落實防疫，校內的音樂課本來有唱歌、吹直笛的課程，為確保孩童不要脫口罩，老師修改了課程內容，以靜態為主，另體育課原本有較多肢體碰撞的運動，如籃球、排球等，考量孩童在天氣熱的情況下口罩會戴不住，也改成健康操、拍球、運球等課程。

談到防疫措施，黃從孝說，校方4月時就關閉校園禁止外人進入，跨班級的社團、校隊練習也都全面暫停，包括大型集會、升旗集會也都考量避免群聚，全數改由在班上聽廣播，校園內也不斷宣導師生要戴口罩、勤洗手，因此校園內是相對安全的，但因臨近學校有確診的個案，才會引起家長的擔憂，而因應該情況南崁國小也會加強落實防疫。

(中時 )