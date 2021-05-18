新冠肺炎疫情復熾，本土案例日漸增加，導致民眾人心惶惶，各單位機構也都關上大門、停止服務，台北榮總桃園分院長青園護理之家，特地於母親節前安排全體住民戶外活動並由機構致贈每位媽媽康乃馨乙朵，讓住民減少無法與家人團聚的遺憾。

長青園護理之家表示，在護理長的悉心安排下，動員在院內的實習照顧服務員，以一對一的方式，推著輪椅將全體能活動的住民帶到院內中庭，讓住民們能在陽光下活動筋骨，感覺到通體舒暢，接著一同合唱起「母親您真偉大」，雖然臨時組成的小型合唱團唱得五音不全、忘詞走調，但有些媽媽們唱到眼泛淚光。

長青園護理之家說，其實自疫情發生以來，到戶外曬太陽這件尋常小事，對部份住民來說卻變成一種奢侈，在特別的日子能夠全體外出接受陽光洗禮，除了保健之外，也為住民帶來了小小的幸福感。母親節當天，長青園為每位女性住民們，準備了康乃馨，並一一到床邊獻花，代表家屬傳達愛與祝福，讓她們能感受到每位工作人員就像自己的家人，這裡就是另一個充滿溫暖及關懷的家。

北榮桃園分院院長盧星華表示，高齡社會下產生許多專業化的照護需求，讓許多長者生命最後一程無法由家屬時時陪伴身旁時，長青園護理之家提供無微不至的身心靈全面照顧，讓長者們認同護理之家即為自己的家，與子女們共同為21世紀的「孝道」，賦予新的面貌和詮釋。

(中時 )