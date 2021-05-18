民進黨台中市議員張耀中30歲的兒子張瀚之，18日上午9時許，被民眾發現墜樓在社區的露台，警消獲報到場處理，發現張瀚之已明顯死亡；家屬將其遺體送往台中殯儀館，全案正由警方協助調查處理中。

台中市議員張耀中的母親，於5月14日以高齡95歲辭世，目前還在治喪中；原定5月22日舉辦追思禮拜，疫情期間因避免群聚感染而取消。張瀚之生前很得阿嬤的疼愛，張耀中一周內痛失兩位至親，讓他哀慟不已。

轄區警方表示，警方獲報到場，發現張瀚之是從4樓的住處墜樓，摔落在樓下的露台雨遮；因住戶不願讓遺體從自家經過，張耀中只好出動吊車，將愛子吊掛下來，遺體送往台中市立殯儀館。

張耀中服務處人員說，張瀚之在出國念書前，曾在父親的服務處擔任助理；返台後在建設公司當過業務，與同為助理的美女姊姊都是分攤爸爸服務選民的好幫手。

張耀中低調表示，痛失愛子的悲痛他會堅強面對，基於親情倫理，會先以母親的後事為重，一週內逢至親至愛離別之痛，他誠心感謝各界關心慰問。

(中時 )