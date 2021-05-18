世界經濟論壇(World Economic Forum,WEF)主辦單位周一宣布取消今年度的會議。這個由全球精英齊聚一堂討論世界議題的年度盛會，今年原訂於新加坡舉辦。

主辦方表示，受新冠肺炎疫情影響，無法按計畫在8月17日至20日舉行如此盛大的活動。

WEF發布聲明表示，很遺憾的，各地發生的悲慘情況、旅行前景不明、不同的疫苗推展速度，以及新變種病毒的不確定性，綜合以上因素，WEF無法與世界各地企業、政府及民間領導人共同召開如此規模的會議。

不過，原訂於6月4日至5日舉行的亞洲安全峰會「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue ）則維持計畫不變。

國際戰略研究所（the International Institute for Strategic Studies ）發布聲明表示，該機構仍有望在6月初於新加坡召開第19屆親自出席的「香格里拉對話」。

由於近來疫情升高，新加坡已再度實施嚴格的封城措施。

WEF的下一次年會將擇期於2022年上半年舉行。WEF在聲明中表示，明年會議的地點和日期將視今年夏末的情況而定。

WEF創始人兼執行主席Klaus Schwab表示，取消年會是一個困難的決定，但所有相關人員的健康和安全才是我們最為重視的事。

(時報資訊)