全球資金持續湧向風險性資產，帶動4月國內投信基金規模再創新高，達4兆7337億元，而且國內、外股票型基金增長都超過百億元，但5月因受台灣本土疫情升溫影響，預期基金規模將呈現縮減。根據投信投顧公會資料統計，截至今年4月底為止，投信整體基金規模為4兆7337億元，續創單月新高紀錄，與3月相較，增加822億元，增幅1.77%。

按類型區分，4月增長最多的是國內股票型基金、國內貨幣市場型基金與跨國股票型基金，各增加232億、173億與126億元；而減少最多的僅跨國債券ETF基金，月減152億元，顯示投資人風險偏好升溫，轉進股票基金等資產。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，4月金融市場延續先前的樂觀情緒，資金持續湧向股票市場，特別是台股量價齊揚，攻上1萬7595點收盤新高價位，躍居全球股市漲幅之冠。全球股市則面臨風格轉換，資金從漲多的科技股，流向低估的價值股，帶來類股輪動行情。

不過，進入5月，國內、外股市遭逢多殺多，尤其是台股受到國內疫情無預警升溫衝擊，加上，內、外資法人退場，籌碼面鬆動，加權指數自高檔急殺逾2000點，並跌破半年線大關。葉菀婷認為，台股短期恐慌情緒需求時間消化，待浮額洗清後，股市量縮價穩，有機會走出修正格局。

葉菀婷建議，投資人不妨趁著短線市場震盪修正之際，採取定期定額方式分批布局，卡位未來企業獲利、景氣復甦的揚升行情，並降低單筆操作的波動風險。

(時報資訊)