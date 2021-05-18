根據TrendForce全球LED產業資料庫報告顯示，2020年LED產業受到新冠肺炎疫情衝擊，產值不僅下滑，更出現歷年罕見的衰退幅度。2021年上半年隨著疫苗問世，長時間受到壓抑的需求力道將觸底反彈，預估今年全球LED市場產值將受到拉升，達165.3億美元，年增8.1％，主要成長動能來自車用LED、Mini LED與Micro LED，以及商用相關顯示屏及不可見光四大領域。

TrendForce預期在今年新能源車銷售表現將大幅成長，以及傳統燃油汽車的新車款加快導入LED照明方案的挹注下，拉動車用LED滲透率自2020年持續上升，預期2021年產值將有望達29.3億美元，年增13.7％，成長動能位居今年LED各應用類別之冠。

其次，2021年Mini LED和Micro LED在內的新型顯示應用需求爆發，其中，受惠於蘋果新一代iPad Pro 12.9吋與三星電視導入Mini LED背光技術，使Mini LED背光應用上升明顯，預估兩者產值共計3.8億美元，年成長265％，為第二大成長區塊。第三，顯示屏市場，在會議一體機顯示屏，5G 8K超高解析度顯示屏，家庭劇院、虛擬生產（Virtual Production）等新應用場景帶動下，成為近年市場關注焦點，預估今年產值將達17.8億美元，年增12％，為第三大成長區塊。

值得一提的是，在不可見光LED市場中，又以UV-C LED市場因新冠病毒疫情影響而備受關注，品牌廠商陸續對於殺菌淨化的意識大幅提升，加上 UV-C LED 產品光功率持續增加。其中，中國、歐洲、韓國、日本相關業者皆計畫將新款家電產品導入UV-C LED，計畫或正在導入UV-C LED品牌廠商高達35家以上。預估紅外線與紫外線眾多應用將推升整體不可見光LED市場產值至8.3億美元，年增27％。

整體而言，隨著傳統LED需求恢復並逐漸反彈，以及新興LED應用市場也逐漸進入放量階段，故將驅動整體LED市場產值。與此同時，因LED產業供需整體好轉，大部分LED產品價格較為穩定，甚至部分產品價格開始上漲，加上LED新興應用產品的均價和毛利普遍更高，因此，整體LED市場需求表現與產值皆同步正向成長。

TrendForce認為，LED業者將不須再透過以量制價的策略維持營收，有利於改善相關業者的盈利狀況。

(工商 )