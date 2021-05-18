北台灣本土疫情持續升溫，台新金控表示，該公司每日皆依疫情發展變化，機動性召開防疫應變會議，主動提升各項防疫措施，並已啟動異地辦公及備援機制，對外服務內容及項目維持不變，若未來政府啟動全面防疫，仍將保留最低營運人力，維持服務不中斷，滿足客戶的各項金融服務需求。

台新金控總經理林維俊指出，值此疫情嚴峻時期，台新將積極配合政府各項防疫政策，發揮企業應盡之責，協助安定社會。對內落實防疫措施，確保營運環境安全，保障員工、客戶健康，對外將持續提供不中斷的專業優質金融服務。保健預防方面，定時消毒辦公大樓、公共區域，員工落實上班期間全程配戴口罩、勤洗手、及每日測量體溫並通報健康狀況，回報個人及同住親友接觸確診者狀態以協助政府清查足跡。

會議及員工移動方面，林維俊說明，暫停員工跨大樓及辦公樓層移動，已啟動異地辦公，在不同地點／區域的單位員工，禁止面對面接觸，並鼓勵以視訊會議或電話會議取代實體會議，不得已的實體會議人數限制5人以下。

內部交流部份已暫時關閉員工用餐區、按摩坊，同時也禁止員工進行餐敘、參加大型活動與社團活動。林維俊說，外部交流方面，全面暫停非必要性的外訪，並限制訪客進入辦公區域，且為減少員工在上下班尖峰時段的群聚風險，5月17～28日期間，將原本上班的三個班別，增列為五個班別，單位可依員工需求進行人力調派，同時對居住在萬華地區的員工，17～23日全部採居家辦公。

林維俊強調，為提供客戶安全無虞的交易環境，在分行據點也強化各項防疫措施，分行營業大廳與ATM區進行出入分流管制，客戶等候區採行梅花座，以確保維持安全社交距離。雙北地區分行交易櫃檯，增設透明隔板並增加環境消毒頻次，到行客戶均採實聯制並進行總量管制。若客戶無法親臨交易，或有特殊需求，皆可洽所屬業務或客服人員予以協助。

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