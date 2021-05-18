深交所5月17日發佈《2020年個人投資者狀況調查報告》，透過進行抽樣調查，2.77萬份有效答卷顯示，新入市投資者呈現年輕化趨勢，2020年新入市投資者平均年齡為30.4歲；受訪投資者證券帳戶平均資產量59.7萬元（人民幣，下同），比上年度增加5萬元，達到歷年最高水準。

同時市場在公募基金上投資比以往更為踴躍。樣本中投資公募基金的投資者占比67.1％，為近5年來最高水準，年增率大幅增長21.3％。

根據券商中國報導引述報告，資產量大的投資者以及盈利投資者更注重「長期價值投資」理念。

在調查的新入市投資者年齡來看，大陸股市投資者呈現年輕化趨勢。2020年新入市投資者平均年齡為30.4歲，資料顯示2017年新入市投資者平均年齡為31.2歲。

另外回顧10年前，據深交所《2010年個人投資者狀況調查報告》，2010年受訪者的平均帳戶資產量為42.2萬元。直到2020年平均資產量來到59.7萬元，較2019年增加5萬元，達到歷年調查最高。

(旺報 )