新冠肺炎肆虐全球，許多國家都已經出現過多次大爆發傳染情況，而台灣過去1年多時間，靠著大家的努力才保有正常生活，如今這如同平行時空般的寧靜，被猛爆出來的本土確診病例打破，不僅雙北進入三級警戒，各縣市也嚴陣以待，多數民眾都相當自律，盡可能遠端工作並減少外出，齊心防堵疫情，也意味著家人待在一起的時間變多，許多夫妻、親子間為此產生爭執，包含前駐外記者、節目主持人范琪斐。

疫情越來越嚴重，人們為了避開感染風險，整天都關在家裡，人與人相處時間一拉長，就容易發生爭吵，全球許多報導指出，因新冠肺炎的關係，讓許多夫妻無法繼續走下去，離婚率激增，資深媒體人兼《范琪斐ㄉ寰宇漫遊》主持人范琪斐，吐露跟美國籍老公「蘿蔔頭」因防疫待在家，目前不過是大家號稱「半封城」兩、三天而已，「我跟蘿蔔頭已經吵了好幾架」。

原本擔任駐外記者而駐美20年的范琪斐，2018年結束美國生活，帶著美籍老公搬回台灣，不時會針對時事、國際情勢在臉書發表想法，但她昨天(5/17)在臉書po文談的，是疫情對她婚姻的影響。

如今范琪斐跟老公都待在家防疫，「從家裡空間的重新分配，到口罩要多頻繁的換，都可以吵上一架」，坦言兩人的情緒都很緊繃，一觸即發，心情很難不受影響，但現況就是如此，「我只能不停的告訴自己，要有耐性，要有耐性，要有耐性」，還透露自己的應對方式，就是「我去念經！」，幽自己一默。

(中時新聞網)