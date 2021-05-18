韓劇《世上最漂亮的女兒》男女主角打出俊男美女牌，由《Penthouse上流戰爭》金素妍、《月之戀人-步步驚心：麗》洪宗玄領銜主演，兩人大談姊弟戀毫無違和，該劇加上有國民媽媽金海淑大飆演技，在韓國播出收視創新高，也拿下多項殊榮，被列為韓劇必看片單，19日起周一至周五晚間7點在中天娛樂台播出。

女主角金素妍在《世上最漂亮的女兒》飾演韓星服飾公司的行銷部長姜美莉，憑藉實力，證明女人可以靠自己在職場上闖出一片天，為了成為公司高階主管，她設下目標、勇往直前；而韓國歐巴洪宗玄飾演含著金湯匙出生的富二代韓泰柱，身為韓星集團接班人，他選擇隱藏身分，憑實力考進韓星服飾公司。在第一集，男女主角的相遇就充滿戲劇性，洪宗玄到公司新進人員說明會報到，卻不小心撞到趕著要外出去見大客戶的金素妍，男生手中的咖啡就這麼不小心地潑髒女生的襯衫，情急之下金素妍把洪宗玄叫到樓梯間，一邊脫掉襯衫，一邊催促洪宗玄也這麼做，「你想眼睜睜看到別的人生被毀掉嗎？」原本難以接受的洪宗玄一聽只好跟著脫掉上衣，立馬被金素妍霸氣拿走穿上，光是這場兩人在樓梯間的畫面，就讓人臉紅心跳，更展現了金素妍變身職場女強人的幹練魅力。

《世上最漂亮的女兒》劇情中金素妍不耐煩等著洪玄宗脫襯衫。(中天娛樂台提供)

洪宗玄與金素妍在《世上最漂亮的女兒》大談姐弟戀。(中天娛樂台提供)

魅力爆表的男主角洪宗玄，以模特兒身份出道，外表帥氣而受到矚目，跨足戲劇圈後，演技也受到肯定，更以《月之戀人-步步驚心：麗》三皇子王堯的角色人氣飆漲，這次在《世上最漂亮的女兒》飾演企業接班人韓泰柱，為了不想讓集團員工認為是靠爸族，自己在外打工累積經歷，洪宗玄對這角色也感到佩服：「韓泰柱將人生規劃的很完善，是真誠正直的青年。在他人而言感到辛苦的事，對他來說卻想成是經驗，具有非常灑脫的魅力，會想成為那樣性格的好人。」戲劇播出後洪宗玄也獲得國民女婿、國民兒子、國民年下男等美稱，而他也開心角色能被觀眾所喜愛。

洪宗玄在《世上最漂亮的女兒》放送結實好身材線條表露無遺。（(中天娛樂台提供)

洪宗玄的好身材，在劇中完全沒浪費，首集就放送結實的好身材，他以游泳池打工教練出場，一場沖澡戲，將他上半身的線條表露無遺，但他也說這已是裸露的極限。洪宗玄在《世上最漂亮的女兒》與金素妍有很多對手戲，身為公司新人，接受女上司金素妍的斯巴達式培訓，兩人也因朝夕相處，相互吸引而產生情愫。

(中時 )