強烈氣旋陶特（Tauktae）今天挾帶強風大雨襲擊印度，造成至少20人喪生，也導致2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打作業中斷。

法新社報導，印度目前亟須控制疫情蔓延，而陶特襲擊了大片土地，掀起巨浪沖毀沿岸，街道變成河流，也迫使成百上千民眾逃離災區。

陶特為這個地區數十年來所遇最大氣旋，當強風肆虐家園，將路樹連根拔起，吹倒電塔，在克勒拉省（Kerala）、果阿省（Goa）、馬哈拉什特拉省（Maharashtra）與古茶拉底省（Gujarat）奪走多條人命。

孟買（Mumbai）當局關閉了機場，敦促民眾待在室內，將大約600名COVID-19病患從多家醫院遷往「更安全處所」，而在海邊城鎮第烏（Diu）附近，海平面漲到3公尺高。

英國廣播公司（BBC）和路透社報導，印度海軍表示，孟買沿岸外的兩艘船隻上有約400人受困，目前救起146人，並會出動偵察機和直升機搜查海域。

印度氣象局表示，陶特昨天以陣風時速達185公里的「極強氣旋風暴」（Extremely Severe Cyclonic Storm）等級登陸古茶拉底省，到了今天上午已減弱為「特強氣旋風暴」（Very Severe Cyclonic Storm）。

這場風暴打亂印度COVID-19疫苗施打進度。印度總確診數今天突破2500萬例大關；過去24小時新增26萬3533例確診、4329例死亡，是繼美國後，全球第2個超過2500萬例確診的國家。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100518

(中央社)