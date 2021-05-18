桃園市長鄭文燦17日在防疫專案會議中宣布高三生及國三生自5月18日起至28日，可請假不必到校，但對比基隆直接宣布停止上課，桃園不但跟雙北不同步，也跟基隆不一樣，桃園市教育產業工會認為北北基桃是共同生活圈，應該避免學校成為群聚感染重鎮，力促市府採取更積極作法，比照基隆統一停課，莫讓家長逐一請假、導師一件件查核，徒增工作負擔。

桃園市教育產業工會指出，鄭文燦昨宣布高三生及國三生自5月18日起至28日，可請假不必到校，但學生若有學習需求，由各校自行處理，至於未來是否高中以下學生全面停課或延後暑假等方式，則由中央流行疫情指揮中心根據疫情來判斷。

桃教產工說，基隆市市長林右昌也於17日宣布，卻是要求基隆市國三及高三生「停止上課」，保護學生身心健康、不讓學校成為群聚感染的場所，同為『北北基桃共同生活圈』的桃園市與基隆市並沒有同步。

桃教產工直言，桃園市高三的大部分學生早於今年1月的學測後，申請上所屬意的大學，僅剩下少部分的學生在準備指考；國三學生也於5月17日完成會考，等待國中畢業的到來。

桃教產工強調，依照桃園規定的請假不必到校，對於相關學校在學生出缺席的管理及課程的規畫上，造成許多困擾，認為桃園市政府應該有更積極的做法，比照『北北基桃共同生活圈』的基隆市，讓高三、國三學生統一停課，莫讓家長逐一請假，導師一件件查核，徒增工作負擔。

桃教產工說，在新冠肺炎疫情日趨嚴重的情況下，減少人員移動，才能有效停止病毒擴散，也避免學校成為群聚感染重鎮。

(中時 )