因應疫情升溫，雙北進入三級警戒且高中以下學子全面停課，只能遠距教學。18日是遠距教學首日，不過上午8點40分第一節課開始就一片混亂：有的家長手忙腳亂仍進不了虛擬教室，整個上午全班20幾人只有少少幾位學生順利登入；或是有人忘記開鏡頭或麥克風，家長在line群組七嘴八舌現場教學；也有教師們臨陣磨槍到上課前還在集體學怎樣上網，只好讓學生自習。

更頭痛的是，不少家長表示因為要上班，把小孩放在阿公阿嬤家，早上幫小孩開完電腦後就放牛吃草，「阿公阿嬤哪會用電腦？只希望小孩真的有在上課而不是整天玩電動。」

雖然教育部表示去年2月已經建置「防疫不停學─線上教學便利包專區」，提供中小學與大專校院線上教學所需資源；不過之後由於台灣疫情尚稱平順，因此其實很多學校沒有實際走過線上教學流程，教師訓練不足；也沒有同時上線，測試網路流量。

18日上午8點40分第一節課，有台北市國小使用Google Meet或臉書等載具直播上課，但有家長反映「連了一整個早上，根本連不上線」；還有新北市某國小第一堂課全班26人只有5人順利登入，但不是沒聲音就是沒畫面。

一位國小三年級學生家長說，第一節課，老師還在學上網，所以沒上；第二節課，網路當掉，上不了；第三節課，老師還在學上網，但放了影片給學生看；上午最後一節課，因為擔心小孩一直霸著電腦影響視力，只好強制下線。

一位鄭姓家長表示，自己工作是三班制，不可能一直在家，每隔幾天小孩要送到阿公阿嬤家，到時遠距教學一定成問題。她認同新北市停課的決定，但線上教學的配套措施沒做好，學校不能只強調未來2周「不計出缺勤」，而是要考慮學生的受教權；畢竟萬一疫情沒控制好，可能會一直在家上課到暑假來臨。

(旺報 )