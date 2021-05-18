面對台灣疫情嚴峻，本土確診案例連日暴增，單日從16例、29例、180例，飆升到206例、333例，病毒延燒速度讓人心惶恐，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜昨（17）日宣布，高中以下學校停課不停學，無奈北市部分呼籲使用的「台北酷課雲OnO線上教室」，今日因高達101萬多人使用，導致系統負荷過大，嚴重當機，出現登入遲延狀況，因此有高中地理老師靈機一動，索幸直接使用「17直播」APP來遠距教學，上課過程中甚至還收到用戶斗內的小禮物。

面對雙北宣布高中以下學校停課不停學政策，許多教師感到十分無奈，因為北市主推的酷課雲線上學習平台，昨日湧入大批人潮後，登入頁面完全不堪負荷，塞車長達2小時，因此有國小老師有擔憂，沒辦法登入教師系統，等於沒辦法登入酷課雲，遠距教學將受到嚴重影響。

不過有眼尖網友發現，建中有名地理老師認真備課，乾脆直接使用「17直播」來教書，而且過程猶如真的直播主，語氣活潑幽默又口語化，直呼「這我家，後面有芭比娃娃」，讓不少用戶聽了給予系統內建的「掌聲鼓勵」，甚至送上「小禮物」，同一時間線上人數多達30餘人，消息一出網友也忍不住讚聲，並以直播間文化表示「快來斗內（Donate）」、「火箭刷起來」、「刷100個火箭讓你歐趴」。

不過「台北酷課雲OnO線上教室」依舊有待解決，對此台北市教育局副局長陳素慧受訪時表示，今日上午8時30分上線，昨日市府宣布停課消息後，酷課雲一共有將近2百萬人次登入使用，導致台北市校園帳號系統，因分流機制故障，造成登入遲延。

所以從今日開始，酷課雲將採分區分流上線模式辦理，各行政區學校上線時段如下：

上午8時30分至8時45分，松山區、大安區、內湖區

上午8時45分至9時，北投區、中正區、大同區

上午9時至9時15分，士林區、中山區、信義區

上午9時15分至至9時30分，文山區、萬華區、南港區

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(中時新聞網)