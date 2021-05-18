本土疫情升溫，部分縣市已開始設立社區採檢站，目前共計有320名耳鼻喉科醫師參與其中。中央流行疫情指揮中心為感謝耳鼻喉科醫師的協助，今天特別邀請台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬、新北市醫師公會理事長周慶明蒞臨記者會，鼓勵醫界一起響應，共同抗疫。

指揮官陳時中表示，感謝陳穆寬、周慶明發動醫界抗疫。醫界在防疫中扮演非常重要的角色，疑似病例通報、個案治療等第一線防疫工作，都讓醫事人員承受高風險及高壓力，今天許多醫師不畏辛勞，主動投入社區篩檢站，對國內防疫工作推動更是一大助益。

陳穆寬表示，在嚴峻疫情考驗下，感染源不明的本土案例出現，逐漸影響整體基層醫療服務量能。政府成立社區篩檢站，篩檢可能個案，可減少疑似個案社區活動，並達到醫療分流、分工合作，降低病毒傳播風險，因此號召學會會員發揮耳鼻喉科專業，配合國家防疫指揮系統，全力支援社區篩檢站工作，協力控制疫情，目前已有320位專科醫師，且是基層診所醫師參與。

周慶明指出，耳鼻喉科醫師平時就專門照顧呼吸道疾病患者，專業能力非常出色，若積極投入，必定能提高篩檢準確度。針對新北市基層診所醫師所做的相關問卷調查也顯示，新北市醫師皆有接受良好訓練，除投入社區篩檢站，亦願意配合防疫，協助COVID-19疫苗注射、集中檢疫所、居家隔離或居家檢疫者通訊診療及照護工作。他也表示，基層醫師有滿滿的熱情，共度國難的決心，我們義無反顧，希望能協助做更多的事。

320位耳鼻喉科醫師投入社區篩檢 共同抗疫。（指揮中心提供）

周慶明表示，我們要做的事情有幾項，社區採檢站，各地需要此間的人越來越多，還需要更多人力加入。第2就是疫苗的注射，若要形成群體免疫，需要有6、7成民眾接種，每人打2劑，共計需施打3000萬劑疫苗，需要更多診所醫師加入。第3，集中檢疫所的通訊診療，我們需要更多醫師來幫忙。

指揮中心表示，現在是國內防疫的重要時刻，各界的力量都是防疫的後盾，請民眾配合做好各項防疫措施及個人防護工作，共同守住防疫陣線。

陳時中表示，為減低急診室壓力，有症狀的人到社區篩檢站，可以即時篩檢，效率提高，對於傳播鍊的阻斷就有他的功能和效果在。疫苗的現在雖然還不足，可是未來一步一步到位的時候，我們開始的晚，但是要打的快，把空窗期彌補起來，必然需要大量醫護來幫忙，基層醫師的幫忙，也非常感謝。集中檢疫所的人大幅增加，他們的身體也需藉由通訊真診療來照顧。

(中時 )