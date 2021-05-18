近期印度新冠肺炎疫情惡化，引發各界關注，也令印度股市近期波動放大，但中長期來看，在經濟復甦趨勢不變，加上印度企業今、明兩年獲利表現預估強勁，同時評價面在亞太股市中並未顯貴，印度股市仍具備投資吸引力，中長期表現仍不看淡。

投信法人表示，現階段印度疫情仍嚴峻，在疫情未自高峰下滑前，市場震盪難免，不過隨著當地部分地區已實施防疫封鎖措施，疫情要進一步惡化的可能性也有所降低，官方也加速疫苗接種進度，也有助遏止疫情蔓延。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，雖然近期印度疫情再度升溫，可能對當地經濟活動恢復帶來干擾，也使得近期股匯市表現震盪，不過在印度政府不願全境封城下，讓市場跌幅受到抑制，加上相關管控措施出台，有助平緩疫情。再者，考量低基期因素，市場預估今年印度經濟成長動能將顯著回升，包括亞洲開發銀行（ADB）、IMF皆預估，印度今年的經濟成長率有望超過10％。

企業獲利方面，根據高勝的預估，印度股市EPS年增率今年可達27％，明年也預估有20％，及近期公布的企業財報與未來展望，仍屬審慎樂觀，成本上升對利潤率的影響似不大，可望對股市表現有正面助益。

林光佑認為，就評價面來看，儘管從絕對估值角度，印度股市位於相對偏高水準，然相對亞太股市來說，仍處在相對低估水準，甚至處在2004年以來的長期平均水準而已。且從印度股市滾動報酬來看，三年與五年滾動報酬仍處在長期均值水準以下，股市仍存在上漲空間。

綜合基本面、獲利面及評價面來看，對印度股市中長期表現仍不看淡，但近期投資操作上仍需謹慎看待，待疫情控制後，主流股可望回到循環性類股及中小型股，表現可持續關注。

(工商 )