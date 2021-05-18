桃園市政府為強化年輕族群道安觀念於今(110)年起推動「桃園市機車安全防禦駕駛計畫」，由桃園市道安會報組成講師團於4月12日起前往本市高中職學校，針對機車安全駕駛觀念向高三生加強宣導，迄今已辦理35場次，因應近日國內疫情升溫，配合新冠肺炎防疫準三級管制政策，避免因宣講造成群聚，市府經與校方討論，已緊急取消5月17日至5月31日共8場次宣講課程。

「桃園市機車安全防禦駕駛計畫」自開課以來廣獲學校師生肯定讚許，經課後滿意度調查統計，滿意度高達9成以上，該宣講課程透過撥放實際事故影片，讓學生深刻了解事故風險及防禦駕駛觀念的重要性。除了透過真實事故影片引起共鳴，講師們也在課堂中提醒學生們要特別留意車輛轉彎存在的內輪差，並藉由「彎道超大車，小心上靈車」、「搶在大車前、等著領紙錢」等嚴肅而詼諧的宣導標語，希望學生了解生命的脆弱，並重視交通安全的重要性。

交通局長劉慶豐表示「人生不差幾秒鐘的等待時間，在道路上的時間，應是生命的過程而不是終點，不論學生是抱著何種心情來上這堂課，但結束之後，期望學生們會嚴肅地看待自身的生命」，今年度實施本計畫，希望能降低年輕人的死傷事故數及建構學生正確道安觀念，雖部分場次因應疫情而取消，仍會請學校向學生們宣導正確道安觀念。

桃市府感謝本市成功工商、桃園高中、復旦高中、平鎮高中、漢英高中、龍潭高中、大華高中、清華高中、方曙商工、陽明高中、新屋高中、大興高中、治平高中、南崁高中、永平工商、內壢高中、啟英高中、武陵高中、觀音高中、至善高中、新興高中、大溪高中、中壢高商、大園高中、中壢家商、振聲高中、楊梅高中、永豐高中、六和高中參與報名本計畫的宣講課程，相信機車安全宣講課程可成為準畢業生們最難忘的禮物之一。

(中時 )