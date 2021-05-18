《戰艦世界：傳奇》版本更新 《哥吉拉大戰金剛》正式上線

戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》今天正式發表3.3版本更新，《哥吉拉大戰金剛》合作內容正式上線，並帶來全新戰役，兩艘全新戰艦以及新一季的排名戰，精彩豐富的內容，玩家千萬不能錯過！

首先，全新「勝利之杯」戰役於3.3版本更新正式登場，玩家有五週的時間去挑戰100個關卡，完成的獎勵則是法國VII階Champagne主力艦，是一艘適合做遠程射擊的戰艦，總共配備六把16英寸（406毫米）高速槍，外加上速度上表現出色，Champagne主力艦可以用來謹慎地定位後對敵艦做砲擊。然而，玩家要留意的是，對於主力艦來說，Champagne的裝甲相較薄弱，必須做明智的定位和良好的瞄準力來確保可以為艦長帶來最大的效益值。

另外，玩家期待已久的《哥吉拉大戰金剛》合作內容也於此版本更新隆重登場！接下來的五周內，玩家可以親身體驗獨特指揮官哥吉拉和金剛，以及哥吉拉隊伍代表Heat Ray戰艦與金剛隊代表Primal戰艦。

3.3版本更新中，兩艘全新戰艦正式加入傳奇級戰艦的行列，兩者皆須花費一些時間進行研究與解鎖，其中一艘為速度極快的法國大型驅逐艦Klėber，是第一艘具有高防空火力的改良型Mogador級驅逐艦，穩定的槍枝和速度上的優勢可以對敵艦帶來一定程度的威脅。另一艘全新戰艦則是美國輕型巡洋艦Worcester，擁有12個口徑6英寸（152毫米）搭有自動裝填功能的砲塔，適合對付敵艦與航空母艦。

3.3版本更新介紹影片

(科技)