疫情嚴峻，確診人數連續3天破百，花蓮目前雖仍維持零確診，花蓮縣政府教育處不敢掉以輕心，要求縣內幼兒及國中小學生落實健康管理，除入校前量體溫、酒精消毒、配戴口罩等工作不可少外，也要求校方備妥肥皂，放置在每個洗手台，同時也於假日消毒園環境，防疫措施做到滴水不漏，維護學童求學環境。
教育處指出，本縣公立及私立幼兒園目前均須落實各項防疫措施，家長不入園，老師在門口接送，幼童入園前先進行體溫量測及酒精消毒工作，多數園所也先行在假日消毒園內環境，更提前通知家長務必讓孩子配戴口罩上學，並要求入園後全程配戴口罩，減少傳染風險。
花蓮縣府升級防疫為準三級後，也推行全縣國中小學校三級防護措施，第一級，生病不上學，上學前請家長主動關心子女身體健康並量測體溫，落實在家健康管理；第二級，各校設置體溫量測站，實施「入校前量測體溫措施」，若學生或教職員有發燒或身體不適者，要求儘速就醫並在家休息；第三級，各校追蹤紀錄生病學生及教職員後續診斷情形，由教育處進行列管。
教育處除督促校方相關防疫應變措施外，也要求各校定期全面消毒，備妥肥皂、漂白水、酒精等物資，提升校園環境消毒頻率，維持教室及各學習場域環境通風，校外人士進入校園前須量體溫、配戴口罩，若有發燒、咳嗽或非過敏性呼吸道症狀者情形者，禁止入校。
教育處長饒忠昨陸續到花蓮市、吉安鄉各國中小視察上學期間防疫措施落實情形外，更分派17條路線辦理全線幼兒園入園防疫督導，要求幼兒園老師指導幼童勤洗手、戴口罩、維持1.5公尺以上社交距離，維持教室與各學習場域環境通風及增加幼童使用教具消毒頻率。
此外，花蓮各級學校目前仍屬三級防護，若家長基於防疫目的想替正在就學的子女向校方請假，教育處將配合教育部，請校方從寬認定，予已准假，且不納入學生個人出缺席紀錄及扣減學業評量等相關成績。
(中時 )
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