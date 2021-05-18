國內新冠肺炎疫情嚴峻，為因應防疫政策，麗寶Outlet及台中港三井Outlet今天宣布，自19日起，營業時間調整為中午12點至晚上8點，大幅縮短營業時間。台中港三井Outlet將持續至28日止，麗寶Outlet則視疫情而定機動調整，與全民一起對抗疫情。

麗寶樂園渡假區發言人陳宇秀表示，除了Outlet營業時間有變動外，渡假區的其他場域包括麗寶樂園、福容大飯店麗寶樂園店、賽車場等營業時間不變，但都會持續加強消毒。

(中時 )