據大陸商務部網站消息，針對今年4月大陸消費市場情況，商務部消費促進司負責人指出，4月消費市場繼續呈現穩步恢復態勢，社零總額3.3兆元（人民幣，下同），年增率17.7％，比2019年同期增長8.8％。同時新型消費蓬勃發展，1至4月實物商品網上零售額3.1兆元，年增率23.1％，占社零總額比重22.2％；快遞業務量突破300億件，年增率約60％。

根據中新網報導，消費價格保持平穩。4月居民消費價格年增率上漲0.9％，單月下降0.3％。分結構來看，食品價格年增率下降0.7％，其中豬肉價格下降21.4％，非食品價格上漲1.3％；消費品價格上漲1％，服務價格上漲0.7％。1到4月平均居民消費價格比去年同期上漲0.2％。

大陸商務部該負責人指出，整體來看消費市場延續恢復態勢，但恢復還不均衡，基礎尚不穩固，一些領域恢復還比較慢。下一步隨著各項擴內需、促消費政策措施落地見效，供給結構不斷優化，預計消費市場將繼續呈現平穩恢復勢頭。

(旺報 )