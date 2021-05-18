IDC公布素有智慧城市的奧斯卡美譽的2021年IDC亞太區智慧城市大獎(SCAPA)獲獎名單，本屆獲獎者來自14個不同類別，共16項最佳智慧城市專案。新加坡與台北市為本屆最大贏家，台灣(台北市與新北市)獲得三項大獎居次，南韓與中國則各獲得兩項大獎；東北亞地區延續以往的紀錄，亞太區城市總體表現相當亮眼。

本屆台北市政府、新北市政府，分別在「公民參與」、「公共衛生與社會服務」與「公共安全：次世代緊急應變服務」三項類別中勝出。台北市政府以「台北通TaipeiPass：政府行動服務的數位通行證」獲得「公民參與」類別優勝殊榮，同時也以「台北市科技輔助防疫專案」奪下「公共衛生與社會服務」大獎，顯見台北市府在智慧城市領域的持續努力。新北市的「即時服務生命守護-智慧雲端動態救護系統」則在「公共安全：次世代緊急應變服務」類別獲得大獎。

IDC亞太區公共事業部負責人Gerald Wang表示: 「在COVID-19大流行襲擊全球各國的一年中，我們注意到亞太主要城市更積極在智慧城市的規劃、管理和營運上推動數位化及自動化。同時，隨著社會經濟放緩，政府推出經濟紓困補助以幫助市民應對『生活，學習，工作和娛樂』的根本逐步產生變化，亞太地區政府都希望能透過安全、整合及高可信賴的公部門生態系統強化市民的參與度。」

IDC亞太區智慧城市大獎(SCAPA)至今(2021年)年已邁入第七屆，IDC採用「IDC智慧城市發展指數」的六階段基準評估框架，包含公眾票選的結果來評定亞太地區十四種類別的最佳智慧城市專案。

(時報資訊)