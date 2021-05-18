對於Android手機的愛好者來說，不只需要關心手機的價格是否符合預算、相機表現是不是合乎預期，事實上能獲得幾次Android系統升級，更關乎到手機使用的最終壽命。根據外媒報導，近期華碩發表的ZenFone 8，官方承諾將會提供至少兩次Android系統升級，算是符合業界一般的水準。

《The Verge》報導，華碩承諾針對ZenFone 8將會提供至少兩次系統升級（包含安全性更新）。ZenFone 8出廠時預裝Android 11系統，換句話說，ZenFone 有望能升級到Android 13。而文中雖然沒有特別說明，但預計同步發表的ZenFone 8 Flip也有望獲得類似的系統升級待遇。

隨著手機的性能逐年強化，價格也逐漸增加。使用者更換手機的頻率，在不同市場都呈現換機週期拉長的趨勢。因此，Android手機廠商能提供多久的Android系統升級，關係到手機的壽命。依品牌來看，Google Pixel是率先提供三年系統升級的品牌，三星（Samsung）以及LG先前也給出類似承諾。以此標準來看，華碩提供兩年的Android系統升級，看來還有很大的進步空間。

Zenfone 8採用 5.9 寸的FHD+螢幕，挖孔螢幕位在左上角，最高可以選擇 16GB RAM與 256GB ROM。機身厚度 8.9mm，重量 169g，內建 4000mAh 電池，支持 30W 快充（附上30W快充充電插頭）。Zenfone 8 共有8G/128G、8G/256G、12G/256G、16G/256G四種規格，通過IP68防塵防水認證；提供「消光黑」、「簡約銀」與限量發售的「輕巧白」三色選擇。建議售價NT$ 18,990起，五大電信6/1上市。

(科技)