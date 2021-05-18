「圍棋女神」黑嘉嘉是中澳混血，甜美深邃的長相融化不少人的心，還被日媒譽為「千年一遇美女棋士」，最近她趁著防疫期間在家整理舊照片，翻出了她10歲去日本參加混雙圍棋賽的照片，清秀可愛的模樣頓時掀起討論，不少網友都大讚：「這角度看像后翼棄兵電視劇裡的女主角。」

黑嘉嘉17日在臉書曬出多張舊照，只見黑嘉嘉夾起短髮，露出圓潤青澀的臉蛋，可以看到她的五官深邃，小小年紀就是美人胚子，黑嘉嘉全神貫注地看著棋盤，仔細思考下一步，另一張照片，她更是手撐著頭，表現得十分沉著冷靜，展現超齡的成熟。

黑嘉嘉從小就是美人胚子。（圖/翻攝自黑嘉嘉臉書）

黑嘉嘉也在內文說道：「這兩天乖乖待在家翻了翻舊照片，找到了我10歲去日本參加混雙賽的照片，然後我的職業病就發作了，好想知道棋罐檔住的那個地方到底長什麼樣子啊啊啊啊」，貼文一出，這些珍貴的老照片立刻引來網友狂推，7千多按讚。

黑嘉嘉托腮認真思考。（圖/翻攝自黑嘉嘉臉書）

黑嘉嘉從小就五官深邃。（圖/翻攝自黑嘉嘉臉書）

網友們紛紛留言直呼，「妳神情跟現在都一樣，專注、思考」、「妳身後是不是有佐為」、「從小就是美人胚子喔」、「真的是太可愛啦」、「由此可見嘉嘉凡事務求完美，以及追根究底的性格」、「嘉嘉小時候超可愛的啦」、「嘉嘉老師跟小時候沒什麼變欸，一樣可愛」、「小時候就很傾城呢！」

(中時新聞網)