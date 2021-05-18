中央流行疫情指揮中心今(18)日下午公布國內新增245例COVID-19確定病例，分別為240例本土及5例境外移入；確診個案中新增2例死亡（案1522、案2095）。

而今早11點在PTT八卦版上就有網友透露本日的確診人數，並表示同一個人在昨天也精準預測當天有333人確診。因為當時指揮中心尚未公布正確數字，許多網友都半信半疑表示「你朋友是co姐?」、「預防性朝聖」、「這是停電時間吧」、「蓋牌會慢慢放，不會一天比一天少」、「我只信coco姐的co訊」、「你朋友猜的，你上來散播的，你覺得出事誰有責任?」、「怎麼跟我聽到一樣」、「已經不太可能吧」、「看台股我信了」。

網友在今天早上就精準預測本日本土確診人數。(圖/翻攝自PTT)

在剛剛2點的疫情指揮中心記者會中，陳時中正式宣布今日本土確診人數為240人，與該網友所說的數字一模一樣，讓網友們都震驚了，直呼「你朋友好強，請讓我當他朋友」、「有內鬼」、「太神啦」、「中了，看來真的有內線」、「明天麻煩了」、「明天可以提供大樂透或威力彩的嗎」、「真的準」、「你朋友是不是疾管署的人？」、「摳摳姐你朋友？」

(中時新聞網)