天使18日對戰印地安人，台灣張育成也獲得上陣機會，但最後還是看大谷翔平表演。天使第2局打出大局，一口氣攻下5分，包括大谷收尾的3分炮。這支右外野的431呎全壘打是大谷本季第13轟，讓他獨居聯盟全壘打王！大谷原本預定的登板投球日被延後，但他只拿著球棒的時候也讓人害怕。終場天使7-4獲勝。

天使大谷翔平揮出本季第13轟，暫時獨居大聯盟全壘打王。（MLB臉書）

印地安人開場由賀南德茲(Cesar Hernandez)首打席、第一顆球轟出陽春炮。但是天使立即在首局下反擊，大谷此戰回歸第2棒和卓奧特(Mike Trout)先後獲得四壞保送，兩人趁著投手暴投跑到二三壘。大谷藉機隊友內滾溜回本壘取得追平分，不幸的是卓奧特在跑壘時拉傷右腿筋而退場休息。

2局下天使連續3人敲安，大谷打擊的時候還有兩人在壘。投手韓傑斯(Sam Hentges)第一球就投得很高，大谷沒出棒。接著連續兩球壓低進壘大谷都沒打到，第4球又是偏高速球，這回卻被打個正著！這球有點出乎意料，因為它離地的高度4.19呎(約128公分)，這麼高的球很難打得好，是本季被轟出去第2高的球。

大谷的勇猛讓對手也震撼不已，印地安人總裁安東內提(Chris Antonetti)說：「大谷翔平是這個世代的天才，世上沒有人能在大聯盟做到二刀流，我要珍惜機會好好看他比賽。」

張育成第9局被換上來代打，他在球數領先時仍被天使投手伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)三振。伊格雷西亞斯非常神勇，他第9局連續K掉3人結束比賽。張育成最近又陷入打擊低潮，整個5月僅敲1安，打擊率0.135。

(中時新聞網)