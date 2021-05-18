大陸近期發布全國人口普查資料發佈後，截至到17日下午已有浙江、河南、廣東、廣西、海南、重慶、雲南共7省市公布資料，卻能發現到千萬人口城市的格局正在重新洗牌，一些城市離千萬門檻越來越遠，確有些城市實現逆襲而躋身千萬人口俱樂部。例如鄭州總人口躍升至1260萬、居河南第一。且增量達到近400萬，該增加速度僅次於深圳、廣州，高於已公佈的杭州、重慶。

根據澎湃新聞報導，浙江的千萬人口城市則實現「從0到1」的跨越。2010年六普數據料顯示浙江尚無千萬人口城市，最接近的是溫州、達到912萬。其次是870萬的杭州與760萬的寧波。10年過後，浙江的人口千萬城市終於破零，但不是溫州，而是省會杭州，且直接增加323萬，總人口逼近1200萬大關，達到1193萬。

至於浙江曾經的人口第一城市溫州則退居第二，且較寧波的優勢已從10年前的150萬猛減到17萬。如無意外未來10年，寧波人口趕超溫州的機率相當大。

(旺報 )