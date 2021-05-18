彰化縣長王惠美18日宣布，昨天甫成立的彰化縣政府疫情災害應變中心，自中午12時提升為二級開設，並宣布溪湖鎮、埔心鄉和永靖鄉等三鄉鎮19日起全面進行人流管治，全力阻斷社區傳播鏈。
王惠美表示，根據此次疫情匡列接觸者擴大採檢的結果顯示，彰化縣內新冠肺炎疫情傳播情況非常嚴峻，最終還是由中央統一宣布，但與局處首長緊急會議之後，做出下列決定事項。
她強調，為了穩定疫情，阻斷社區傳播鏈，而做出相關的防疫措施，若引發縣民鄉親的不便，希望大家都能共體時艱，攜手度過這波疫情。
縣府指出，經各局處緊急疫情會議決議：
一、溪湖埔心永靖三鄉鎮學校(含幼兒園)全面停課二週(5／19至6／1)。
二、增設輕症收治病房及集中檢疫所。
三、溪湖埔心永靖三鄉鎮升級人流管制措施：
1.社區活動全面停止，包括餐飲、歌唱、泡茶聊天、聯誼等。
2.關閉溪湖埔心永靖三鄉鎮各類場館及場所，包括幼兒園、托嬰中心等。
3.宮廟及宗教場所不得入內參拜。
4.餐飲業全部改採外賣，現場餐飲一律禁止。
5.傳統市場現場餐飲一律禁止。
6.補習班、才藝班、課照班、安親班等全部暫停上課。
四、彰化縣3天(5／21-5／23)全面大消毒。
五、第一階段徵用旅館30間（約1420房），作為居家隔離的場所。
(中時 )
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