天氣持續炎熱，民眾狂開冷氣降溫，台電表示，由於18日可能出現38度以上的極端高溫，加上景氣升溫，以致用電增加，台電預估尖峰負載高出昨日實績值的3744萬瓩，略升為3750萬瓩。

台電說明，供給面部分，興達電廠1號機修復後重新併聯，並感謝台塑麥寮電廠3號機能提前結束大修，兩部機組加入發電可增加102.5萬瓩。但核三廠1號機今日仍持續進行大修中各項測試工作。在台電各項增加供電努力下，預估今日系統最大供電能力為4002萬瓩，較昨日增加逾100萬瓩，預計備轉容量率約6.73%，供電燈號為代表「供電吃緊」的黃燈。

面對供電吃緊，台電啟動3措施因應，第一個別通知大用戶抑低用電條件及加強需量反應措施，於16時後減少用電，約可減少80萬瓩需求。第二協調民營電廠（嘉惠二期）加入發電，約可增加25萬瓩供電能力。第三汽電共生機組躉售量增至161萬瓩，可增加16萬瓩供電能力。

台電表示，供電預測數據係依電力供需狀況隨時滾動檢討，今日供電仍然極為緊澀，台電會積極調度機組，並透過需求端管理抑低負載，也呼籲用戶共同協力節約用電，度過供電緊澀時期。

(工商 )