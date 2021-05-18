第三級警戒後，各通路執行實聯制、調整營業時間，皆以抗疫為優先，連鎖咖啡即日起也防疫升級，暫停營業或縮短營業時間，啟動暫停內用、環保杯服務或廁所使用等防疫措施，讓防疫更升級。

星巴克今（18日）起至28日萬華區6家門市暫停營業；雙北地區門市僅提供外帶服務，座位區及廁所暫停使用；部分商場及百貨型門市則依規定不在此限。此外，入店顧客須配合掃描門市內POP上QR Code進行實聯制登錄；全門市已陸續調整營業時間，到門市前可提前電話確認。詳見（門市最新活動|星巴克| Starbucks Taiwan）。

路易莎為減少接觸風險，雙北門市今（18日）起縮短營業時間，有外送平台的門市最晚營業至19時；無外送平台的門市營業至16時，各門市彈性調整營業時間。今起雙北門市也禁止內用及洗手間使用，鼓勵外送、外帶。

cama cafe今（18日）起雙北地區80間門市暫停提供內用座位區，一律僅提供外帶/外送服務。

伯朗咖啡館全台30家門市，16日至21日有25家門市預防性暫停營業一周，暫定是22日周六恢復營業，但會觀察這幾天疫情的狀況隨時調整，希望可以減少消費者群聚和接觸，也希望保護員工；5家營業的複合門市（宜蘭新月、站前、徐滙、家福中壢、華泰）配合各賣場調整營業時間，顧客入店需戴口罩、量體溫、實聯制登記。

伯朗咖啡館全台25家門市暫停營業，5家營業的複合門市則配合賣場營業時間，圖為宜蘭頭城城堡咖啡館。（伯朗咖啡提供）

85度C 16日起至28日升級為全台門市暫停內用，並暫停環保杯服務和廁所使用，各門市營業時間彈性調整，依現場公告為準；目前萬華廣州門市則暫停營業至5月28日。

(中時 )