台灣自四月底以來，由於諾富特事件造成防疫破口，本土染疫人數屢屢突破新高，成為新冠肺炎流行以來台灣最大公衛危機，民進黨政府的防疫形象與政策也正面臨考驗。國民黨青年部主任陳冠安今於臉書發文分析，根據「疫情」的關鍵詞大數據顯示，民進黨已經難再靠防疫加分，總統蔡英文的防疫鐵三角受挫，民進黨立委范雲更成為過街老鼠。

陳冠安表示，在過去，由於防疫表現傑出，只要疫情成為網路熱搜時事，民進黨都能帶進一波正面聲量，重新衝高支持率。但自近一周(5／9-5／16)的數據，以關鍵字「疫情」作為基準，其心情憤怒比為0.011，換算下來，也就是臉書社群這一周討論「疫情」的文章，每百個心情數，會產生1.1個憤怒數。

陳冠安認為有意思的是，將政黨、政治人物與「疫情」做關聯的話，國、民兩黨在心情憤怒比上雖然相等，但民進黨的憤怒數卻是國民黨的1.44倍。也就是說，民進黨在疫情的討論上，已不再是加分，甚至可能出現扣分的趨勢。

陳冠安分析，民進黨防疫鐵三角，蔡英文總統、衛福部長陳時中與行政院長蘇貞昌與「疫情」關聯的憤怒數不只高，三人的心情憤怒比，也遠較單純討論「疫情」的文章高出不少，蔡更是高出將近5倍，顯示在此波疫情危機當中，蔡的討論聲量可能相較負面。而從臉書社群的大數據來看，也能顯示短短兩個月之內，民眾對政府防疫滿意度下降的趨勢。

至於被爆料協調施壓放寬成「3＋11」機制，被公眾認為是造成這次疫情破口的范雲，陳冠安認為從文字雲可以看出，「協調會」、「施壓」、「機師」、「破口」等相關詞組縈繞不去，倘若採計前三個關鍵字，范雲一人的憤怒數不只超過一整個國民黨，壓過蘇貞昌，心情憤怒比值更是來到平均值的9倍。

陳冠安分析，范相比蔡蘇陳的網路聲量只是九牛一毛，然而卻能接連在短時間內成為網路負面人物，可見疫情已成綠營的減分議題。而以證據確鑿的情況來看，未來每當社群討論疫情，范都不可避免地再受討論而招來大量負面聲量，也不難怪近期綠媒與綠營側翼都出現要范公開道歉的呼籲。

陳冠安指出，以關鍵字「疫情」的文字雲來看，當前台灣社會對抗疫仍然是正面樂觀，團結勇奪關鍵字榜首，展現面對難關風雨同心的精神。因此綠營在面對自疫情爆發以來首度的負面聲量浪潮，應當要順應民心，團結抗疫，而非是充滿政治算計，用中央鬥地方、爭權奪利的視角來看待這場最嚴重的疫情危機。如今防疫的重點，已經在於地方、社區、村里，以及每一位國民的肩上。

(中時 )