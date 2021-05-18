對於港府今做出暫時停止在台辦事處運作的決定，陸委會回應，無論是基於何種原因，我方均予尊重。惟香港在台辦事處係依據台港2011年互設辦事處共識而成立，並已運作多年，今港府單方面做出此一決定，我方甚感遺憾。

陸委會並重申，為顧及台港民衆福祉，保障我在港國人權益，我方駐香港辦事處人員仍然會堅守崗位，持續運作，提供台港民眾相關服務。

(中時 )