港府駐台辦事處暫停運作 陸委會：甚感遺憾 14:362021/05/18 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於港府今做出暫時停止在台辦事處運作的決定，陸委會回應，無論是基於何種原因，我方均予尊重。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於港府今做出暫時停止在台辦事處運作的決定，陸委會回應，無論是基於何種原因，我方均予尊重。惟香港在台辦事處係依據台港2011年互設辦事處共識而成立，並已運作多年，今港府單方面做出此一決定，我方甚感遺憾。 陸委會並重申，為顧及台港民衆福祉，保障我在港國人權益，我方駐香港辦事處人員仍然會堅守崗位，持續運作，提供台港民眾相關服務。 海上掃射殘殺4名疑似海盜網傳全球 陸船長自投羅網判26年 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 (中時 ) #運作 #台港 #港府 #陸委會 #我方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港府宣布：駐台辦事處 今起暫停運作 12:562021/05/18 兩岸 外帶5折 貳樓老闆行動護台 04:102021/05/18 時尚消費 排穩台股、股東會報告 財委會是否取消 今協商 04:102021/05/18 金融．稅務 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 標配七氣囊、貨斗管理套件 21年式 Ford Ranger運動型升級上市 12:012021/05/18 汽車情報-汽車新聞 周玉蔻「獨家好消息」來源曝光 遭質疑竟嗆網友：滾啦 12:152021/05/18 政治 2021國慶煙火 重返高雄榮耀登場 07:002021/05/18 生活 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 10:442021/05/18 財經 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 何溢誠快評》陸委會還在死鴨子嘴硬 09:082021/05/18 快評 兩岸熱門新聞 深圳華強北賽格大廈突現強烈搖晃 民眾驚慌逃離 - 兩岸 全球海權向亞洲轉移 美海軍居5強之首 陸爭奪霸主地位 - 兩岸 只需打一針 上海開始供應康希諾疫苗 - 兩岸 陸解放軍在新疆高原部署新型戰車 引印媒關注 - 兩岸 港府宣布：駐台辦事處 今起暫停運作 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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