18日消息，韓國現代汽車工會公開表示，反對現代汽車集團近期宣布，將在美國投資8兆韓元的一項設廠計畫。

現代工會在17日曾聲明，在公司上級管理階層未與工會有任何討論前，就私自單方面宣布這項鉅額投資案，根本是漠視5萬名工會全部會員的權益。因此，訴求只有一個，就是堅決反對這個高達8.4兆韓元赴美投資計畫。

現代工會訴求還說，知道國家之間有著複雜關稅問題，所以並不完全反對現在在海外設廠。不過，現代汽車目前在全球各地的車廠，應該已達飽和狀態。

本周，韓國總統文在寅將花五天時間，赴美造訪美國總統拜登。

因現代工會不滿文在寅在訪美前夕，現代汽車逕自宣布這項投資案，故高度質疑這是韓國總統送給美國的伴手禮之一。倘若現代高層罔顧工會共識，執意要落實這項投資案的話，將會彼此勞資和諧度。

前陣子，還國現代汽車曾表示，從2021年開始的未來5年內，將在美國投資超過8兆韓元，專注於當地生產電動車。

目前，由於現代工會強烈反對，預計這項赴美投資案，將成為2021年員工薪資談判與會主要議題。12日至14日，此工會也大致底定2021年對公司的訴求主軸，包括還要多發薪9.9萬韓元，但不能計入固定薪水與升職加薪內，30％分紅金額，以及退休年紀延長至64歲。

事不宜遲下，現代工會也要求公司管理高層於5月下旬，就要開始進行勞資雙方薪資談判會議。

(時報資訊)