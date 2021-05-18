外資昨日大舉回補台股，再加上融資又大減，台股今日開高，在航海王、鋼鐵全面勁揚下，多頭士氣如虹，跌深IC設計股、金控指標股國泰金(2882)等漲停帶動，盤中一度超過200家漲停，八大類股全面揚升，終場加權指數收在16145.98點，大漲792.09點，創史上最大漲點，漲幅為5.16%，並收復半年線，成交值縮減至4102.07億元，櫃買指數收在188.95，上漲7.84點，成交值為749.23億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日由面板、鋼鐵及航海王領軍跌深反彈，站上所有短期均線，解除破底危機。只要融資增加及外資持續買超，在疫情不外擴及5日線不跌破的情形下，台股仍將會有所反彈。明日觀察重點在於今日面板、鋼鐵、航海王漲勢能否續漲，及台指期是否拉高結算。

盤面上，權王台積電(2330)收在572元，上漲4.19%，市值增加近6000億元；聯電(2303)收在漲停板48.3元；聯發科(2454)收在994元，大漲8.75%；面板表現十分剽悍，友達(2409)、群創(3481)及彩晶(6116)全數收在漲停板；鋼鐵股全面噴出，中鋼(2002)、春源(2010)等30檔個股收在漲停板；航運股狂飆，長榮(2603)、萬海(2615)等16檔個股收漲停；金控雙雄同樣跌深反彈，國泰金(2882)收漲停53.5元，三商壽(2867)收在9.03元，上漲6.11%。

由籌碼面來看，外資在現貨市場買超、期貨市場小量回補空單，屬偏多調整，台股今日開高走高收長紅K，釋出轉折訊號，不過，後續台灣本土確診數是否會增加，還需要觀察，疫情嚴峻衝擊市場信心，台股將面臨沉重拉回壓力，短打謹慎為宜，逢低不妨考慮基本面良好，被空方殺過頭又有業績表現的個股。

(時報資訊)