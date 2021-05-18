八貫(1342)依中央流行疫情指揮中心及證交所防疫措施相關規定，於今(18)日召開2021年股東常會，會中承認2020年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，決議每股配發現金股利2.5元，配發率78％。

八貫2020全年合併營收15.3億元、稅後淨利1.96億元，年增率分別為6.14％與8.7％，係去年因COVID?19大幅帶動各式醫療級氣墊床出貨成長，加上下半年起戶外產品拉貨力道明顯回溫，推升全年營收創下歷史新高，規模經濟並帶動獲利成長，全年稅後淨利1.96億元，每股純益3.2元，八貫維持現金股利高配發率之股利政策，今日股東會通過配發現金股利2.5元，以今日收盤價51元計，現金殖利率為5%。

展望2021年，八貫表示，全球疫後的生活型態已有大幅改變，尤其戶外用品市場大幅成長，八貫深耕戶外用品多年，且客戶皆為國際品牌大廠，更能感受相關需求明顯增加，前4月合併營收較去年同期成長21.49％，主要即來自戶外用品客戶拉貨積極，並已自4月起調漲部分產品售價，在醫療級氣墊床部份，新廠已通過北美第一大醫材通路商Hill Rom認證，相關產品已於新廠全產線生產。而目前訂單需求暢旺，稼動率亦幾近滿載，隨著全產品線訂單能見度至7月底，營運表現維持逐季成長可期。

(時報資訊)